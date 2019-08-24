Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу, 24 августа, предложил пригласить Украину на следующий саммит «Большой семерки». Об этом сообщает журналист ВВС Рос Аткинс в своем микроблоге Twitter.

По его словам, Туск осуждает «логику» президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу «Большой семерки». Президент Европейского совета заявил, что «лучше пригласить Украину в следующем году».

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что «причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны».

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