Женщина из Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод, потому что семейная жизнь показалась ей слишком спокойной, сообщает Khaleej Times.

Жизнь с любящим мужем стала в тягость для женщины: ее муж готовил, убирался в доме и относился с уважением к своей жене.

Она же чувствовала удушье от его привязанности и теперь хочет развестись с ним.

Женщина искала правды в шариатском суде в Фуджейре, назвав причиной расторжения брака слишком сильные чувства со стороны мужа.

«Он никогда не кричал на меня и не ругал», — сказала суду женщина.

«Я был задушена чрезвычайной любовью и привязанностью. Он даже помогал мне убираться в доме», заявила истица.

Он иногда даже готовил для нее, и в их годовом браке не было никаких споров, сказала она.

Жена жаловалась, что ее жизнь превратилась в ад, потому что муж был слишком добр к ней.

«Я долго пыталась вывести его на конфликт, но это, кажется, невозможно с моим романтическим мужем, который всегда прощал меня и осыпал подарками», — заявила женщина в суде.

«Мне нужна реальная дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная жизнь и внимание», — отметила супруга.

Мужчина в свою защиту сказал, что он не сделал ничего плохого, а просто хотел быть идеальным и добрым мужем.

В процессе суда выяснилось, что однажды женщина пожаловалась на лишний вес супруга, на что он начал действовать незамедлительно: сел на диету и начал заниматься спортом.

Суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.

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