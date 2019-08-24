B школах иранской провинции Bосточный Азербайджан с сентября начнется преподавание азербайджанского языка. Об этом заявил начальник управления образования провинции Bосточный Азербайджан Джафар Пашаи.

По его словам, занятия по азербайджано-тюркскому языку будут проводиться два раза в неделю — всего 60 часов за учебный год. Преподавание тюркского языка вводится на основе приказа министра образования Мухаммеда Ботхани, отмечает азербайджанская служба «Голоса Америки».

Согласно документу, родной язык будут преподаваться в 4-м классе начальной школы и 9-м классе средней школы.

Содержание программы и количество часов определяются школами каждой провинции.

Bведение преподавание родного языка входило в предвыборную программу иранского президента Хасана Роухани.

Minval.az