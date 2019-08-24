Вооруженные силы Турции в пятницу начали новую операцию Pençe-3 («Лапа») против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщает РИА Новости.

«Операция Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака началась 23 августа. Целью ее является обеспечение безопасности границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе», — говорится в сообщении.

В операции задействованы самолеты ВВС Турции, беспилотники, гаубицы Fırtına, сообщило турецкое военное ведомство.

Операция Pençe-1 началась в конце мая в районе Хакурк на севере Ирака. В июле рамки операции были расширены, и она получила название Pençe-2.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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