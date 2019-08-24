В городе Биарриц на юго-западе Франции в субботу, 24 августа, стартует саммит «Большой семерки».

Согласно программе саммита, вечером в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон будет встречать и приветствовать глав государств и правительств G7. Далее лидеры соберутся на неформальный ужин.

В воскресенье встреча высокого уровня начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны, а также глобальной экономике, экономическому росту и торговле.

Лидеры особое внимание уделят Украине, ситуации в Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.

Далее в формате рабочего обеда главы государств и правительств G7 вместе с приглашенными партнерами обсудят главную проблематику саммита — борьбу с неравенством, включая предложения в преодолении гендерного неравенства, передает портал «Ukrinform».

Следующая рабочая сессия во второй день саммита будет посвящена партнерству с Африкой.

В воскресенье вечером лидеры соберутся на ужин в расширенном формате — вместе с супругами.

В понедельник, в заключительный день саммита, главы государств и правительств обсудят проблемы климата, защиты биологического разнообразия и океанов, а также проведут рабочую сессию по вопросу цифровой трансформации.

Minval.az