Президент США Дональд Трамп заявлял людям из своего окружения, что не хочет ехать на саммит G7 во французском Биаррице, сообщает телеканал CNN. Глава Соединенных Штатов указывал, что после двух подобных встреч в 2017 и 2018 годах пришел к выводу, что саммиты «семерки» является пустой тратой времени.

Телеканал указывает, что подобные заявления Трамп делал и в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абе и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые пытались переубедить американского лидера.

По мнению Трампа, саммит с участием лидеров нескольких стран менее полезен, чем двусторонние переговоры, на которых можно говорить о конкретных вещах, а не о проблемах, например, глобального потепления, которые ему не очень интересны.

CNN указывает, что из-за сомнений Трампа его окружение подготовило для него приватные переговоры с отдельными руководителями. В частности американский президент проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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