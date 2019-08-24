Речь не идет на данном этапе ни о восстановлении формата Группы восьми, ни о приглашении России на следующий саммит «большой семерки», который должен пройти в 2020 году в США.

Об этом заявил бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Он комментировал заявления президента США Дональда Трампа, который ранее на этой неделе высказывался решительно в пользу восстановления формата «большой восьмерки» с участием России, передает ТАСС.

Эксперту, в частности, были заданы вопросы о том, следует ли высказывания американского лидера воспринимать как признак скорого неминуемого возрождения формата «восьмерки», нужно ли ждать направления России Соединенными Штатами приглашения принять участие в саммите в 2020 году. Не исключено, что эта встреча в верхах состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида).

«Ответы на оба ваши вопроса — нет», — сказал Грэм. В настоящее время он работает управляющим директором консалтинговой компании Kissinger Associates. Основателем и главой этой фирмы является патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер.

«Другие лидеры Группы семи не готовы пригласить Россию вернуться в этот клуб при отсутствии подвижек, скажем, по Украине и делу Скрипалей», — убежден Грэм. В связи с этим политолог сослался на достаточно многочисленные публичные свидетельства такого настроя других участников «семерки». «Трамп в одиночку не может вернуть Россию в Группу семи», — добавил бывший сотрудник Белого дома высокого ранга.

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