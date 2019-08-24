Северная Корея произвела два ракетных пуска в Японское море.

Правительство Японии заявило, что Северная Корея запустила баллистические ракеты, передает агентство «Росбалт». По данным властей, они не достигли территории Японии.

Ранее в августе Южная Корея сообщила о шестом за месяц запуске ракет из КНДР из района Тхончхон на востоке страны.

В конце июля Пхеньян заявлял, что запуск двух тактических ракет был предупреждением Южной Корее из-за военных учений с США. Несмотря на это, Сеул решил провести учения с 5 по 20 августа.

Minval.az