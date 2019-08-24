Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Норвегию заявил, что, пока он будет жив, «никто не посмеет отобрать у иранцев даже каплю Каспийского моря».

Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Министр отметил, что Иран — это страна, пережившая войну и санкции, которую при всем при этом за последние 40 лет не поддерживало ни одно иностранное государство. Иранцы твердо охраняют свою независимость и целостность, поэтому никто не смеет претендовать на иранскую сухопутную и морскую территорию, в том числе на его законную часть Каспийского моря.

Говоря о политической независимости Ирана, Мохаммад Джавад Зариф отметил, что «иранцам не нужен опекун в международных делах: они образованны и способны принимать решения и действовать самостоятельно».

Minval.az