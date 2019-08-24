Самолет А321 «Уральских авиалиний», который 15 августа с 234 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Подмосковье на кукурузном поле, разбирают, сообщает «Гордон».

22 августа авиакомпания проинформировала в Facebook, что не планирует использовать какие бы то ни было части аварийно севшего самолета. «Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации… С 23 августа после согласования с ГИБДД [Госинспекция по безопасности дорожного движения] Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям», – сказано в сообщении.

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