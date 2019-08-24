Джастин Бибер наконец-то назначил дату своей свадьбы. 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли торжественно отметят свое вступление в брак 30 сентября, в Южной Каролине. Об этом стало известно от инсайдера, поделившегося своей информацией с изданием TMZ. Вышеупомянутому изданию удалось также раздобыть разосланные гостям мероприятия приглашения, оформленные в стиле комиксов. На них, в частности, написано «Мы счастливы пригласить вас разделить с нами этот особенный день!»

Джастин и Хейли уже провели «разведку на местности», посетив недавно городок Палметто Блафф в Южной Каролине, где и состоится торжество. Как сообщается, мероприятие пройдет в местном отеле Montage Hotel. Согласно имеющейся информации, всеми конкретными деталями этого исключительно важного для Джастина и Хейли события, они доверили заниматься Минди Вейсс. Эта дама пользуется репутацией едва ли не лучшей специалистки по организации свадеб. Не случайно именно ее не раз нанимали такие звезды, как Хайди Клум, Дайана Росс, Кэти Перри.

Издание «7Дней» напоминает, что на самом деле, Джастин и Бибер, с юридической точки зрения, уже женаты. Они зарегистрировали свой брак в сентябре прошлого года. Однако тогда это мероприятие было засекречено и о нем узнали только случайно, когда папарацци подловили их выходящими из офиса регистрации браков в Нью-Йорке. Тогда влюбленные обошлись не только без свадебного торта, но и без платья невесты — Хейли была одета буднично. Так что это было чисто формальное событие, которое они собирались отметить позднее. Однако из-за обострившейся у Бибера хронической депрессии, они были вынуждены отложить торжество. Они перенесли его сначала на январь, потом – на март… Но собрались осуществить свой план только сейчас, лишь год спустя.

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