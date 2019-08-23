В возрасте 79 лет в США умер миллиардер и один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на брата бизнесмена.

— С тяжёлым сердцем я объявляю о кончине моего брата Дэвида, —говорится в заявлении Чарльза Коха.

Дэвид Кох был одним из руководителей корпорации Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством, искусственными волокнами и пластмассами.

Семья Кохов в 2018 году оказалась на третьей строчке рейтинга самых богатых семей мира, пишет «Лайф». Братья Чарльз и Дэвид — сыновья основателя компании Koch Industries Фреда Коха. Их состояние за год увеличилось до 125 миллиардов долларов.

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