«Исследование двух экспертов по Восточной Европе показывает, что спустя два десятилетия правления Путина показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уровне, где они были в 1998 году», — пишет немецкое издание Business Insider Deutschland (перевод — inopressa.ru).

«Последние антипутинские протесты были вызваны яростью и гневом в связи с недопуском многих оппозиционных кандидатов к участию в предстоящих муниципальных выборах. Однако у многих россиян недовольство засело еще глубже. Они сыты по горло многолетним экономическим застоем, падением реальных зарплат и уменьшающимися пенсиями», — отмечает автор статьи Андреас Баумер.

«Насколько действительно плохо обстоят дела с российской экономикой, изучили опытные журналисты-эксперты по России Бен Арис и Иван Ткачев для восточноевропейского журнала bne IntelliNews. (…) «Если рассматривать долю России в мировом ВВП, то страна снова находится там, откуда Путин начинал в 1990-е годы, — пишут журналисты. — Роль России в мировой экономике была наибольшей в 2008 году; но теперь Россия грозит остаться позади, в то время как остальной мир развивается быстрее нее».

«О 1990-х годах большинство россиян вспоминают неохотно, — указывет издание. — Годы после распада Советского Союза были полны тревоги и хаоса. В то время как некоторые использовали приход капитализма в коммунистический бастион для бесстыдного обогащения, для большинства оставались лишь крохи».

«Ситуация изменилась вместе с вступлением Владимира Путина в 1999 году в должность премьер-министра и в 2000 году в должность президента России. «Путину невероятно повезло, — пишут авторы. — С 2000 года цены на нефть стали подниматься после своего 10-долларового минимума (за баррель); в следующем десятилетии они выросли до более чем 150 долларов США», — говорится в статье.

«Доходы от нефти во многом облегчили восстановление России. (…) Нужно отдать Путину должное в том, что он не растратил деньги, а использовал их для становления новой страны. При нем российская экономика заметно выросла и оставила позади себя все другие бывшие советские републики (…). 2000-е годы казались многим россиянам «золотым десятилетием».

«2010-е годы, определенно, не являются для России «золотым десятилетием». Слишком сильно ударили по отечественной экономике финансовый кризис и падение цен на нефть. Слишком большой ущерб нанесли и внешнеполитические авантюры Путина, в частности украинский конфликт вместе с западными санкциями. Расплата пришла незамедлительно. В 2009 году, по данным Всемирного банка, российский ВВП упал на 8%, в 2015 году — на 2%. Высоких показателей роста, как в начале 2000-х годов, Россия больше никогда не добивалась. Также и в этом году, по прогнозу МВФ, рост российской экономики составит только 1,2% «, — подчеркивает Баумер.

«Наверное, у Путина не получится просто так положить конец экономическому застою. Многое, например, изменение цен на нефть и в целом изменение мировой экономики, ему неподвластно. Но президент, вероятно, мог бы смягчить кризис, например, сделав уступки в украинском конфликте или выполнив со своей стороны условия Минских соглашений. (…) Но пока Путин, кажется, не готов к этому. Он еще не хочет отказываться от своей политики, которую многие на Западе изобличают как движимое национализмом стремление к власти», — резюмирует издание.

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