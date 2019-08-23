Роман «Метро 2033» будет экранизирован. Об этом его автор, российский писатель Дмитрий Глуховский объявил во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте».

Премьера полнометражного фильма состоится 1 января 2022 года. Продюсерами выступят Евгений Никишов и Валерий Федорович, известные по проектам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки». За экранизацию будут отвечать ТНТ-PREMIER Studios и канал ТВ-3.

В марте 2016 года Глуховский сообщил, что экранизацию «Метро 2033» будут снимать в Голливуде, и что киноадаптацией займется продюсер Майкл де Лука («Социальная сеть», «50 оттенков серого»), однако проект так и не был осуществлен.

Роман «Метро 2033» выпущен в 2005 году, напоминает «Лента.ру». В книге описывается выживание людей в московском метро после ядерного взрыва. В 2009-м Глуховский выпустил продолжение под названием «Метро 2034». В 2010 году по мотивам произведения была выпущена одноименная видеоигра, шутер от первого лица производства украинской компании 4A Games. В 2015-м автор написал роман «Метро 2035».

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