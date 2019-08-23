Во время общения с журналистами за пределами Белого дома президент США Дональд Трамп снова порассуждал о том, чтобы остаться на президентском посту дольше положенного срока. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что это произошло, когда глава государства критиковал газету The New York Times, которая, по его мнению, пытается превратить его в расиста. Он заявил, что является президентом с наименее расистскими взглядами. При этом лидер заметил, что издание пытается использовать против него все, что может. Он также назвал газету нечестной и совершенно утратившей доверие.

«Через шесть лет — или через 10 или, может, через 14, верно? – через шесть лет, когда меня не будет (на посту президента), The New York Times очень быстро прекратит существование», — заявил Трамп.

Издание напоминает, что это уже не первый раз, когда американский лидер шутит о том, что останется в Белом доме после 2025 года. Ранее он размещал в твиттере шуточное видео, а также делал подобные заявления во время выступления перед своими сторонниками на митингах.

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