Ситуация с правами человек в подконтрольной Индии части Кашмира ухудшается. Об этом говорится в письме главы МИД Пакистана Шаха Махмуда Курейши в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Глава пакистанской дипломатии в своем письме привлек внимание Бачелет к «незаконным» и «односторонним» действиям индийских властей в спорном регионе, имевшим место после 5 августа текущего года.

«Исламабад глубоко озабочен правонарушениями в оккупированном Кашмире. Ситуация в сфере прав человека в этих районах ухудшается» , — говорится в документе (цитата по «Анадолу»).

Министр акцентировал внимание на ограничениях в телекоммуникационных сетях Кашмира и домашнему аресту ряда кашмирских политиков. «Индия грубо нарушает Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, нормы международного права и международные обязательства», — отмечено в письме.

Министр призвал ООН и международное сообщество выступить с призывом к Нью-Дейли по отмене комендантского часа и других «безжалостных решений» в Кашмире.

Напряженность в регионе возросла после решения властей Индии отменить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир путем внесения поправок в статью 370 Конституции. Парламент Индии пятого августа одобрил инициативу, что вызвало резкое недовольство Исламабада.

Пакистан обвинил Индию в нарушении резолюций Совбеза ООН и заявил о готовности к ответным мерам.

Группировки мусульман в Джамму и Кашмире требуют независимости от Индии. В ходе столкновений в Кашмире до сегодняшнего дня погибло более 70 тысяч человек.

Minval.az