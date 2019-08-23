Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы совместной борьбы с международным терроризмом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также в ходе беседы обсуждалась тема российско-израильского взаимодействия в Сирии. Кроме того, Нетаньяху проинформировал Путина об итогах своего визита в Украину, состоявшегося 19−20 августа. Собеседники не оставили в стороне и торгово-экономические вопросы, обсудив дальнейшее сотрудничество в этой сфере.

Minval.az