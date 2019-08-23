Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя высказывания европейских лидеров против восстановления формата «восьмерки» (G8) с участием России, назвала их абсурдной попыткой повторить события времен холодной войны.

«Выступая против возвращения России в G8, ЕС отыгрывает перед нами абсурдную пародию на холодную войну», — написала она на своей странице в Twitter.

Ле Пен также отметила, что российско-европейское сотрудничество могло бы быть полезно для стран Евросоюза. «Антироссийская идеология, помимо того, что представляет собой пережиток прошлого, совершенно не отвечает интересам европейских стран», — заключила она.

Minval.az