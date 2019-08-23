У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич, состоящих в неофициальном однополом браке, родился сын.

Как сообщается, мать и ребенок, которому дали имя Игор, чувствуют себя хорошо.

Милица Джурич, врач по профессии, забеременела путем искусственного оплодотворения.

Сербия — единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка.

43-летняя Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту. Также она стала первой ЛГБТ-активисткой, занявшей столь высокий пост на Балканах.

В четверг многие представители ЛГБТ-сообщества поздравили премьера с рождением сына, при этом указав на проблемы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Сербии — насилие, гомофобию и невозможность усыновлять и удочерять детей.

При этом в соцсетях в адрес премьера размещались довольно грубые замечания. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович даже высказалась в защиту главы правительства, заявив, что каждый ребенок, родившийся в Сербии, заслуживает приветствия и теплого отношения.

«Недопустимо, чтобы только что рожденный ребенок использовался для нападок на политических противников», — отметила Зорана Михайлович.

Сербское общество довольно консервативно по сравнению с многими другими странами Европы. В стране широко распространены дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ.

Однополые браки в Сербии не признаются; в конституции страны записано, что браком признается только союз одного мужчины и одной женщины.

Также однополым парам запрещено усыновлять детей. Впрочем, официально не состоящий в браке человек может усыновить ребенка, независимо от своей сексуальности.

К Ане Брнабич негативно относятся не только многие поборники «традиционных ценностей», но и многие в ЛГБТ-сообществе в Сербии.

По их мнению, она делает недостаточно для защиты прав геев. Они неоднократно выражали недовольство медленным ходом реформ.

Отвечая на критику в свой адрес, Брнабич во время гей-прайда в 2017 году заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы, стоящие перед сербским обществом — снижение уровня инфляции, повышение пенсий и общего уровня жизни.

Она также не ответила на вопрос, хотела ли бы она, чтобы в Сербии были легализованы однополые браки.

Minval.az