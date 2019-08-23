Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ военным делать все необходимое для противодействия иранской угрозе.

«Я нигде не предоставляю Ирану иммунитет, Иран — это государство, которое поклялось уничтожить Израиль. Он пытается создать базы против нас повсюду: в самом Иране, в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене», — сказал премьер в интервью Девятому каналу израильского телевидения, вышедшему в эфир минувшей ночью. На вопрос ведущего о том, действует ли Израиль против иранских сил в Ираке, Нетаньяху сказал: «Мы действуем на многих театрах [военных действий] против государства, которое стремится уничтожить нас, я дал силам безопасности приказ и оперативную свободу делать все необходимое, чтобы сорвать эти заговоры со стороны Ирана».

Minval.az