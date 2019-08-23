Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке месторождений газа у берегов Кипра несмотря на санкции, введенные ЕС против Анкары связи с проводимыми ею геологоразведочными работами на шельфе.

Об этом он заявил в Анкаре на пресс-конференции, передает агентство Agence France-Presse (AFP).

«ЕС, который объявил, что принял так называемые [ограничительные] меры, <…> наносит вред не нам, а себе», — цитирует агентство слова Эрдогана. «Мы продолжаем геологоразведочные работы и будем делать это с неизменной решимостью», — добавил глава турецкого государства.

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