В США у победительницы конкурса красоты Кэти Уильямс отобрали титул «Мисс Невада» из-за публикации поста в поддержку американского лидера Дональда Трамп, сообщило издание The Hill.

После участия в конкурсе «Мисс Америка» модель выложила несколько постов политической направленности на официальной странице победительницы штата. Она заявила, что согласна с политикой, проводимой президентом Трампом, назвала движение антифашистов терроризмом и раскритиковала феминизм. В ответ на эти действия организаторы конкурса лишили Уильямс титула.

По их словам, участницы не должны выражать свои политические взгляды, а если для них это важно, то подобное можно писать на личных страницах в социальных сетях.

«Я не понимаю, как можно подвергать цензуре человека из-за его консервативных убеждений. Если бы я была более либеральна, никаких проблем не было бы», — ответила она на решение организаторов.

Minval.az