Бывший агент певца Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что музыкант за пару лет до смерти написал тайное завещание.
Об этом сообщает Independent.
По ее словам, документ был составлен еще в 2006 году, и он должен был заменить завещание, которое Джексон написал четырьмя годами ранее.
Она отметила, что в документе певец подробно написал, как надо хранить его наследство, и что она присутствовала при нотариальном заверении бумаг.
Однако, подчеркнула Бэйн, о местонахождении документа в настоящий момент ничего не известно.
Она выразила надежду, что тайное завещание Джексона будет найдено и раскрыто.