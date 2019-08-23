Министр культуры Бразилии Энрике Пирес ушел в отставку после того, как глава государства Жаир Болсонару приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой.

Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

По его словам, он уходит, потому что выступает за свободу выражения.

«Я не приемлю того, что культура может иметь фильтры», — подчеркнул Пирес.

Как отмечается, президент страны неоднократно выступал против гомосексуальности и заявлял, то не смог бы полюбить сына, будь тот геем.

Согласно изданию, недавно бразильский лидер раскритиковал четыре фильма, которые были посвящены теме транссексуалов и гомосексуалов.

После этого он подчеркнул, что госфонд больше не собирается выделять средства на фильмы с сексуальной тематикой.

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