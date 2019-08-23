76-летнему Роберту Де Ниро в ближайшее время предстоит потратить немало часов на бесконечные судебные заседания — для того, чтобы присутствовать на разбирательстве неправомерных действий его сотрудницы и давать против нее свидетельские показания. Как будто мало он находился по судам, пока «делил» дочку Хелен со своей супругой Грейс Хайтауэр,бракоразводный процесс с которой он никак не завершит…

Теперь Де Ниро судится со своей бывшей персональной ассистенткой — Чейз Робинсон, которая ухитрилась нанести ему ущерб в три миллиона долларов. Актер принял ее на работу еще в 2008-м и с тех пор, она, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице, добралась до поста вице-президента продюсерской компании Де Ниро. И, злоупотребляя своим положением, она извлекла из него все, что только можно.

Начать с того, что она пользовалась служебной кредитной картой компании как своей собственной. Под видом представительских расходов Робинсон закупала дизайнерские сумки, личные мобильные телефоны и прочую оргтехнику исключительно для себя. Она расплачивалась картой за собственные вечеринки с подругами в самых дорогих ресторанах. Так, одна такая гулянка «на выезде» по случаю дня рождения приятельницы Чейз обошлась компании Де Ниро в 5 тысяч долларов. Не говоря уже о том, что эта дама присвоила премиальные «мили» актера, которые он налетал за много лет съемок в самых разных точках планеты. В общей сложности Чейз получила право бесплатных перелетов, в пересчете на деньги — на сумму 125 тысяч долларов.

Впрочем, теперь ее, видимо, заставят вернуть все похищенное. Адвокат Де Ниро, от лица своего клиента, потребовал возместить нанесенный актеру материальный ущерб. Единственное, что вызывает некоторое недоумение в этой истории – это то, как Робинсон так долго удавалось совершать все вышеописанное и оставаться не пойманной. Издание «7Дней» приходит к выводу, что единственным объяснением может быть то, что актер был постоянно чрезвычайно занят. Только сейчас в работе целых семь фильмов с его участием – включая «Ирландца», где режиссером стал Мартин Скорсезе.

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