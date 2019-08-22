Франция готова к любым сценариям выхода Великобритании из Европейского союза, в том числе и без соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед переговорами в Елисейском дворце с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Надо уважать суверенный выбор британского народа и дать ему возможность реализоваться. Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой», — сказал он.

Также, говоря о вопросе пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit, он подчеркнул, что очень важно гарантировать стабильность в Ирландии, а также сохранить целостность общего рынка.

Кроме того, Макрон напомнил, что в дальнейшем ожидается второй этап переговоров, которые коснутся будущих отношений с Великобританией, передает ТАСС.

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