В Шотландии собака умерла спустя 15 минут после того, как скончался ее хозяин. Мужчина по имени Стюарт Хатчисон на протяжении восьми лет боролся с раком мозга, однако успеха это не принесло. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Metro.

25-летний Хатчисон пережил несколько операций и как раз проходил курс химиотерапии, когда его не стало.

В мае этого года он почувствовал боль в руке и обратился к врачам. Они, проведя сканирование, выяснили, что недуг распространился на его кости.

Мужчина, узнав о своей скорой смерти, решил провести последние дни с женой и близкими.

Отец супруги, заехав к дочери для оказания помощи, заметил собаку, которая явно плохо себя чувствовала. Он отвез ее к ветеринару, где специалист обнаружил у животного травму позвоночника. Помочь собаке он был не в силах.

Позднее выяснилось, что питомец умер спустя 15 минут после смерти своего хозяина Стюарта Хатчисона.

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