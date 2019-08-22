В предсезонном интервью Криш рассказал классную историю, как отвез Криштиану-младшего (или Криштианинью) в свою старую лиссабонскую квартиру.

«Я приехал в тот дом с Криштианинью, и мы зашли в комнату, которую я снимал, – приводит «Спорт сегодня» слова нападающего «Ювентуса». – Сын повернулся ко мне и спросил: «Пап, ты правда жил здесь?». Он не мог поверить».

Роналду снимал комнату на пару с другом, когда играл в «Спортинге». Друга зовут Мигель Пайшао – он до сих пор общается с Роналду. К тому же, Мигель – один из основателей музея CR7 на Мадейре.

Пайшао и Криш попали в академию «Спортинга» примерно в одно время. Сдружились и вместе сняли жилье в самом центре Лиссабона – в Доходном доме Жозе (Residencial Dom Jose). Парни заселились в крохотную комнату под номером 34.

Примерно так выглядела комната, в которой жили Криштиану и Мигель. Все очень скромно: маленький телевизор в углу, биде, раковина прямо в комнате.

От дома можно за 3 минуты дойти до площади Маркиза Помбала – одной из центральных площадей города. Тут же находится и парк Эдуарду VII – там есть шикарный газон, на котором ребята иногда играли в футбол в свободное время.

«Он точно самая известная персона, жившая у нас, – рассказывает Жозе Перейра – владелец и менеджер дома. – Знал бы, кем он станет – сфотографировался. А так ребята были сорванцами: кидали шарики с водой в прохожих. Сейчас звучит смешно, а тогда люди приходили и жаловались».

Еще недавно комнату в Доходном доме за 30 евро (за ночь) мог снять любой. Даже ту самую 34-ю. Но сейчас район попал под реновацию: здания вычищают изнутри – за старыми фасадами теперь будут новые и дорогие апартаменты.

Поэтому Криштиану и привел сына – хотел показать, где начинал, пока место не исчезло.

Квартира рядом с площадью Маркиза Помбала была не первой лиссабонской для Криштиану. До этого он жил в комнатке прямо на старом стадионе «Жозе Алваладе». Но реконструкция арены вынудила Роналду найти другое место.

Кстати, открытие новой арены после реконструкции – один из важнейших моментов в карьере Криштиану. Стадион открывал матч с «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс заприметил Роналду именно тогда.

Дома, в котором Криш вырос, уже нет

Кришитану родился и вырос в Фуншале – одном из городов острова Мадейра. Сейчас имя Роналду там повсюду: аэропорт имени Криштиану, тот самый музей, в котором работает Мигель Пайшао, отель CR7 и много скульптур.

А вот родной дом Роналду не уберегли от сноса – там осталась только маленькая улочка Rua de Quinto Falcao, на которой жил. Но по обстановке вполне понятно, что семья Криштиану жила небогато.

Тем не менее, Роналду регулярно ездит на Мадейру. Сейчас он строит резиденцию в элитном районе Фуншала – рядом с отелями и портом. Дом не суперроскошный, по соседству отели «Савой», «Карлтон» и самое большое казино Мадейры.

Роналду очень просто и понятно объясняет поездку с сыном на родину:

«Ребята думают, что все в жизни дается легко и просто. Роскошь, дома, машины, одежда – они думают, что это все просто упадет им в руки. Я стараюсь убедить и сына, и детей, для которых провожу мероприятия в школах, в том, что один только талант тебе не принесет всего этого. Но с помощью тяжелого труда и преданности делу ты достигнешь всего, о чем мечтаешь».

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