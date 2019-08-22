Южная Корея решила отказаться от соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на канцелярию президента Южной Кореи.

В Сеуле отметили, что экспортные ограничения, введенные ранее Японией, вызвали серьезные изменения в условиях сотрудничества по безопасности с Токио. В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Ренхап».

Проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из «Соглашения об общей безопасности военной информации», предполагающего обмен военными разведданными между Японией и Южной Кореей, Сеул планирует до 24 августа.

Такое решение, как ожидается, дополнительно усугубит разногласия между Сеулом и Токио, отмечает агентство AP.

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