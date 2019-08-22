Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера обвиняют в прелюбодеянии. Экс-супруг его нынешней жены Со Ен Шредер-Ким подал иск в суд Южной Кореи. Он утверждает, что роман Со Ен и канцлера начался в то время, когда женщина еще находилась в браке.

Бывший муж, имя которого не называется публично, утверждает, что именно этот роман привел к его разводу с Ким Со Ен, пишет британский The Telegraph. Мужчина требует 100 млн вон (около $93 тыс.) в качестве компенсации за «душевные мучения», которые он якобы перенес.

75-летний Шредер получил официальное уведомление об этом иске несколько дней назад. Со Ен Шредер-Ким опровергла обвинения. Она утверждает, что ее брак с бывшим мужем уже был разрушен и они разошлись, когда кореянка встретила Шредера.

Стоит отметить, что в Южной Корее супружеская измена была декриминализована лишь в 2015 году. Она до сих пор может служить основанием для гражданского иска. Прелюбодеяние наказывалось лишением свободы сроком до двух лет. Всего за это время было осуждено около 53 тыс. южнокорейцев.

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Ким Со Ен он встретил в 2015 году на бизнес-конференции в Сеуле, где та работала переводчиком. Впоследствии она перевела корейское издание автобиографии Шредера. В 2018 году 49-летняя Ким Со Ен стала пятой женой экс-канцлера. Им не помешала 25-летняя разница в возрасте.

Шредер долгое время мелькал на страницах сплетен немецких газет в связи со своими многочисленными браками. Раньше его даже называли «Audi man», потому что на логотипе автопроизводителя изображены четыре кольца.

Minval.az