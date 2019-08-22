Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал международным шопингом намерения властей США купить принадлежащий Дании остров Гренландия, передает ТАСС.

По словам Пескова, Россия не будет вмешиваться в эту ситуацию.

Ранее, 21 августа, газета The Washington Post сообщила, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

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