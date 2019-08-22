Между президентом США и Данией, которые в последние дни конфликтуют из-за намерения Трампа купить Гренландию, в четверг, 22 августа, возник новый спор – об оборонных расходах скандинавской страны.

Так, в среду Трамп, попрекнул Данию в том, что она выделяет на оборону всего 1,35% от ВВП. Между тем, по договоренности, члены Альянса поставили цель достичь показателя 2% от ВВП.

«К сведению, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% ВВП. Это богатая страна, и она должна выделять 2%. Мы защищаем Европу, но только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2%», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

В ответ бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в четверг раскритиковал Трампа за его заявление. Он сказал, что готовность к обороне — это не только сумма потраченных денег.

«У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и у США. Мы всегда непреклонны и готовы. Мы не примем, что наша готовность к обороне — это только о процентах. Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году «, — написал Расмуссен в ответ Трампу в своем Twitter.

Комментарий Расмуссена углубил напряжение между Данией и США, которая возникла после того, как Трамп отменил визит в страну из-за отказа премьер-министра Дании вести переговоры о продаже Гренландии. Трамп заявил, что Метте Фредриксен поступила «неприятно», когда назвала его планы купить Гренландию «абсурдом».

Minval.az