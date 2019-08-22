Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за размещение дополнительного числа американских военнослужащих в его стране и создание новой базы НАТО на ее территории.

Премьер отметил, что США не должны ослаблять своего военного присутствия на территории соседней Германии. «Это не вопрос «или-или». Нам нужна база НАТО в Рамштайне (германская федеральная земля Рейнланд-Пфальц), и мы нуждаемся в новой долгосрочной базе НАТО в Польше», — сказал Моравецкий, передает ТАСС.

Одновременно глава правительства подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не выполняет обязательства по расходам на оборону. «Я не скажу, что Германия является иждивенцем, но ее вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону», — считает премьер.

Моравецкий напомнил, что страны НАТО взяли на себя обязательство повысить военные расходы до 2% от национального ВВП. «Каждый должен соблюдать его», — сказал он.

В Германии расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска.

В середине июня президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тысячах военнослужащих.

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