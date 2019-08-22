Тегеран готов начать работу над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки. Об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Предложения на столе, и мы будем над ними работать», — цитирует Зарифа агентство Reuters.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон предложил снизить санкционное давление в отношении Ирана или же предоставить «механизм компенсации [ущерба], позволяющий иранскому народу жить лучше». В обмен на это Тегеран должен полностью соблюдать условия ядерной сделки.

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