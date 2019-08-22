Израильские военные по ошибке обстреляли израильский самолет.

Об этом сообщили в пресс-службе армии, передает ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, в районе Голанских высот. Как отмечается, военные засекли летательный аппарат, прилетевший со стороны Сирии, сочли, что он может представлять реальную угрозу, и открыли по нему огонь. Стрельбу прекратили, когда поняли, что это израильский гражданский самолет.

Что это было за воздушное судно, не уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал. «Это серьезный инцидент, который расследуется, его уроки будут усвоены», — отметили в пресс-службе.

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