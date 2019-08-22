Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье больше, чем за поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Представителя россиянина цитирует РБК.

«Заработок намного больше, чем за бой с Конором. Могу сказать, что условия предстоящего поединка — одни из лучших за всю историю ММА», — отметил Ризван Магомедов, менеджер Нурмагомедова. Отмечается, что поединок против Макгрегора принес россиянину около двух миллионов долларов без учета рекламных доходов и бонусов с трансляции.

19 августа стало известно, что по контракту с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) Нурмагомедов проведет два поединка. Соглашение было подписано в июне. Финансовые детали контракта не разглашаются. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз ранее также назвал условия соглашения «одними из лучших» в истории промоушена, однако позже Нурмагомедов данное предположение опроверг.

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