Голливудский актер Квентин Тарантино вскоре впервые станет отцом. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней супруги Даниэлы Пик ребенок станет первенцем. Об этом пишет People.
Известно, что режиссер познакомился со своей будущей супругой в 2009 году. Встреча произошла на съемках фильма Бесславные ублюдки.
Позднее, уже в 2017 году, пара обручилась, а через год она связала себя узами брака.
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В настоящее время неизвестно, какой срок беременности Даниэлы Пик. Также держится в секрете пол будущего ребенка.