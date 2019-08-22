Голливудский актер Квентин Тарантино вскоре впервые станет отцом. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней супруги Даниэлы Пик ребенок станет первенцем. Об этом пишет People.

Известно, что режиссер познакомился со своей будущей супругой в 2009 году. Встреча произошла на съемках фильма Бесславные ублюдки.

Позднее, уже в 2017 году, пара обручилась, а через год она связала себя узами брака.

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В настоящее время неизвестно, какой срок беременности Даниэлы Пик. Также держится в секрете пол будущего ребенка.

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