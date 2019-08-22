Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращении России в «Большую семерку» было бы стратегической ошибкой.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сначала нужно разрешить кризис в Украине. Приглашение российской стороны в G7 без всяких условий будет признаком слабости стран-участниц «семерки», считает Макрон. Он добавил, что в перспективе возвращение России возможно.

Ранее 21 августа французский дипломатический источник подтвердил, что возвращение России в «Группу семи» зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине.

Позвать Россию на саммит в следующем году предложил именно Макрон. С ним согласилсяамериканский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

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