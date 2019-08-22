Иран утаивает документы о своих прошлых разработках в области ядерных вооружений, чтобы в будущем применить их для обновления соответствующей программы.

Как передает ТАСС, такое утверждение содержится в опубликованном в среду докладе Госдепартамента о выполнении соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

«По оценкам разведсообщества США, [в нынешний период] Иран не предпринимает действий, по которым можно было бы судить о разработке ядерного заряда, — отметили в ведомстве. — Однако Иран утаивает документы, относящиеся к прошлой программе разработки ядерного оружия, что может быть использовано для ее обновления». Как утверждают в Госдепартаменте, Тегеран по-прежнему заинтересован в накапливании материалов двойного назначения, в том числе для производства усовершенствованных центрифуг.

«В 2026 году, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), основные ограничения иранской ядерной программы будут сняты, и Иран сможет расширить производство ядерного топлива и накапливать запасы обогащенного урана, пока это не ограничит, например, новое соглашение, — говорится в докладе. — Разведсообщество США продолжит анализировать архивную информацию, что позволит лучше прояснить предыдущие усилия Ирана в ядерной сфере».

Minval.az