Соединенные Штаты и Турция намерены немедленно предпринять шаги по реализации достигнутых ранее договоренностей по проведению операций в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны США по итогам телефонных переговоров главы Пентагона Марка Эспера и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Руководители министерств 21 августа «обсуждали безопасность на северо-востоке Сирии». «Министры высоко оценили работу, проделанную к настоящему времени делегациями военных ведомств [двух стран], и приветствовали внедрение механизма безопасности на северо-востоке Сирии. США и Турция при любых обстоятельствах будут выполнять план в установленные этапы совместными и скоординированными усилиями», — говорится в документе. «Хотя технические детали еще предстоит проработать, Эспер и Акар подтвердили намерение предпринять незамедлительные скоординированные шаги для реализации механизма, что было продемонстрировано созданием Центра проведения совместных операций в Турции», — отметили в Пентагоне.

Главы ведомств подчеркнули, что данный механизм является «реальным путем» обеспечения «на устойчивой основе» безопасности и стабильности на турецко-сирийской границе, а также «ограничения любых несогласованных военных операций, которые могут подорвать общие интересы».

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