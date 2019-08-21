Власти США назначили награду за сведения о местонахождении трех высокопоставленных участников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Ортагус отметила, что Вашингтон интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.

«Все обладающие информацией, заслуживающей доверия, касающейся любого из этих лиц могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн», — цитирует РБК Ортагус.

Согласно информации на сайте программы Госдепа Rewads for Justice, Абдалла, Хаммид и Тайсир — высокопоставленные боевики в ИГ, они также являлись участниками группировки «Аль-Каида».

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