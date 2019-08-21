В виндзорском доме герцогини Меган Маркл и ее супруга Гарри — Frogmore Cottage — появилась новая няня для трехмесячного малыша супругов Арчи. Как пишет издание «7Дней», об этом сообщил Express, получивший сведения от инсайдера. Как стало известно, Меган наняла еще одну помощницу, которая присматривает за ее маленьким сыном, совсем недавно. И теперь хейтеры герцогини включили «отсчет времени», пытаясь угадать, сколько новая няня продержится в доме Маркл и ее супруга. Ведь до этой работницы в доме Меган уволила уже двоих.

Первая из них покинула коттедж спустя всего две недели после начала работы. Ее преемница продержалась чуть меньше месяца. Обе няни утверждали, что Маркл не давала им сделать ни шага без контроля. Она требовала, чтобы каждое ее указание выполнялось абсолютно точно и неукоснительно. Меган выходила из себя, когда ей начинали возражать, и ни разу не признала, что была неправа. Она постоянно вмешивалась в работу нянь и давала непрошеные советы. И это при том, что она — всего лишь неопытная молодая мама, а ее няни были квалифицированными работницами со стажем. Но больше всего обеих уволившихся раздражало то, что Меган боялась оставлять с ними ребенка наедине. Они воспринимали это как проявление глубочайшего недоверия. К тому же обе няни утверждают, что герцогине просто невозможно угодить.

Впрочем, возможно, хейтеры окажутся неправы, и новая няня все же приживется в доме Меган. Во всяком случае, пока что третья помощница по уходу за малышом хотя бы не раздражает Меган. По сведениям инсайдера, она умнее, чем две прежние, и умеет лучше скрывать свои чувства. Так что есть небольшой шанс, что она все же сумеет приспособиться к своей сверхтребовательной хозяйке. И тогда, как Меган и Гарри уже объявили новой няне, они возьмут ее с собой в Африку, куда им предстоит отправиться осенью вместе с Арчи с официальным визитом. Если, конечно, новая помощница Маркл продержится до этого времени в доме герцогини.

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