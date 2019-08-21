Президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, хотя там холодно и нельзя играть в гольф. Die Welt предполагает, что это может быть связано с тем, что остров богат ресурсами. Кроме того, там находится американская авиабаза.

Согласно материалу, намерение главы государства является шуткой, так как он сам является поклонником Флориды. Средняя температура Гренландии составляет от -1°С до +12°С, солнце светит примерно час в день, а весь остров покрыт толстым слоем льда. Хотя расположенный между Северной Америкой и Европой остров не подходи для игры в гольф, он представляет стратегический интерес. Там уже много десятилетий находится американская военная база «Туле», не так далеко и российское побережье.

Автор задается вопросом, идет ли речь о шутке американского президента, как надеется датский премьер, или о милитаризации Гренландии. Хотя Трамп не уточняет, что он собирается делать с островом, он упомянул его ресурсный потенциал. Там есть в изобилии нефть и газ, а в вечной мерзлоте есть редкоземельные элементы. Подчеркивается, что Трамп заблуждается, если полагает, что при помощи денежного перевода может сделать жителей острова американцами.

Minval.az