Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.

Как сообщает ТАСС, соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter.

[Хорошо продвигаясь с Китаем и по другим торговым сделкам] Единственная наша проблема — это Джером Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может нанести удар, — написал Трамп. — Если он сделает правильные вещи, у нас будет рост. Серьезное снижение [процентной ставки]…, но не надо на него рассчитывать».

«Мы соревнуемся со многими странами, у которых ставка гораздо ниже, но у нас ставка должна быть еще ниже, — говорится в сообщении. — Просыпайся, ФРС. Какой потенциальный, невиданный ранее рост!»

Трамп в последнее время практически ежедневно критикует ФРС и Пауэлла. Глава Белого дома 19 августа призвал в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (1 п.п.).

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