Министр финансов Эстонии, зампред Консервативной народной партии Мартин Хельме (Martin Helme) заявил, что не намерен выполнять требование президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) подать в отставку и считает, что глава государства сама не соответствует занимаемой должности.

«Разумеется, нет, и я не понимаю этого требования», сказал министр в среду в интервью порталу телерадиовещания ERR, отвечая на вопрос, подаст ли он в отставку.

«В Эстонии развернута безумная истерия, словно я сделал что-то незаконное», прокомментировал он свое решение уволить директора департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера (Elmar Vaher), которое вызвало волну недовольства у оппозиции и президента.

По его словам, «нет ничего незаконного в том, что предлагаешь подчиненному освободить занимаемую должность. Люди, которые говорят, что правовое государство в опасности, подвержены истерии».

«Керсти Кальюлайд сама неоднократно показывала, что не соответствует должности. Она выражала ненависть в отношении одной парламентской партии (правящей Консервативной народной партии), она позиционировала себя как лидер оппозиции, находящейся в Кадриорге (резиденция главы государства)».

Хельме отметил, что премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) поручил ему восстановить спокойную работу в департаменте полиции, и он эту задачу выполнит, хотя Вахер и не справляется со своими обязанностями. В то же время министр считает, что отставка правительства и внеочередные выборы в парламент «маловероятны», отмечает «Интерфакс».

Minval.az