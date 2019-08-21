Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от правительства решить вопрос зависимости страны от нефтяных доходов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, опубликованному на его официальном сайте, Хаменеи на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани и членами правительства заявил, что «ключом к решению существующих (экономических) проблем» является «избавление от страны зависимости нефтяных доходов».

«Эта старая проблема, в действительности, в итоге пошло во вред развитию страны», — сказал он, назвав «легкий доход» от экспорта нефти «большой бедой».

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