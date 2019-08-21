Израиль за последние несколько недель нанес три удара по иранским базам в Ираке после того, как Россия и США дали на это согласие. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на арабскую газету Asharq al-Awsat.

Израиль таким образом обеспечит себе безопасность, полагают в Москве и Вашингтоне. По их мнению, Израиль должен продолжать отслеживать действия Ирана в Сирии и Ираке и наносить новые удары по угрожающим еврейскому государству целям, например, по высокоточным и дальнобойным ракетным комплексам.

Так, 20 августа Израиль нанес удар по складу вооружения проиракского шиитского ополчения, поддерживающегося Тегераном, на авиабазе Балад в 80 километрах от Багдада. В результате было уничтожено не менее 50 хранившихся на объекте ракет. Ранее в августе Израиль также атаковал другой склад боеприпасов к юго-западу от Багдада, принадлежащий шиитским ополченцам. Тогда погиб один мирный житель, 13 человек были ранены.

The Jerusalem Post напоминает, что Израиль неоднократно предупреждал о том, что не допустит иранского присутствия как в Ираке, так и в Сирии. Еврейское государство не отрицает удары с воздуха по складам с вооружением ополчения в Ираке.

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