Грузия обвинила в Россию в нарушении воздушного пространства страны из-за пролета российского вертолета над территорией самопровозглашенной Южной Осетии. Об этом со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает «Интерфакс».

В СГБ заявили, что российский вертолет пролетел в районе подконтрольного Грузии села Гугутианткари в Горийском муниципалитете. Инцидент произошел в районе полудня по местному времени. Отмечается, что вертолет находился в воздушном пространстве Грузии на протяжении нескольких минут.

В связи с инцидентом власти Грузии активировали горячую линию и проинформировали о случившемся Миссию наблюдателей Евросоюза. Сам факт пролета вертолета в СГБ называют «очередным провокационным действием», добавляя, что оно вредит сложившейся в районе ситуации безопасности.

Minval.az