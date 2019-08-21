США отказали во въезде девушке премьера Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.

Отмечается, что отказ в выдаче визе связан с ее прошлогодней поездкой в непризнанное государство Сомалиленд.

По информации издания, Саймондс собиралась отправиться в Америку в ближайшие дни, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию, передает «Газета.ру».

Поясняется, что официальных комментариев по поводу отказа во въезде Саймондс в США не поступало.

Ранее сообщалось, что молодую любовницу Джонсона не пустили к королеве.

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