Иран готов вернуться к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если Европа начнет соблюдать его условия.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Если Европа исполнит свои обязательства по сделке, мы вернемся к исполнению своих. Мы сделаем это, даже если США не вернутся в СВПД», — сказал министр, чье выступление транслировал телеканал Press TV.

По его словам, «США, а не Иран, стремятся к разрушению ядерной сделки». «Мы можем вернуться к СВПД в течение нескольких часов», — подчеркнул он.

Министр отметил, что «лучшим сценарием является возвращение президента США Дональда Трампа к соглашению». «В худшем случае невозможность договориться приведет к войне. Этот вариант является проигрышным для всех», — добавил он.

По словам Зарифа, «Иран не будет выходить из СВПД, потому что это хорошее соглашение, а его разрушение может открыть «ящик Пандоры».

«Договор о нераспространении ядерного оружия — это краеугольный камень международного права. Мы будем и впредь придерживаться режима нераспространения», — сказал он.

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